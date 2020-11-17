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Масове тестування на COVID-19 планують запустити в "червоних зонах" України, - Немчінов

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Масове тестування на COVID-19 планують запустити в "червоних зонах" України, - Немчінов
Кабмін планує запустити масове тестування в регіонах "червоної зони" за допомогою експрес-тестів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За словами Немчінова, на закупівлю експрес-тестів виділили 1 млрд грн.

"Це за різними оцінками буде приблизно до трьох мільйонів тестів на антиген, які коштуватимуть приблизно 380 гривень, може, трохи менше. І передбачається масове тестування в червоних зонах за допомогою цих тестів", - зазначив міністр.

Крім того, Немчінов навів приклад Італії: "Ви пам'ятаєте, італійці це робили, але вони це робили в окремих містах. Але ніхто не тестував 60 мільйонів італійців, які зараз проживають у країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні залишаються "червоні" зони: обмеження в них будуть значними, - Немчінов

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    09:36 "Фонд Порошенко заключил соглашение о поставках кислородных концентраторов и станций до конца года".
    І знову НЕ мультимільйонер, президент ВАЗеленський.
    Хотілось би дізнатись, чим допомогла українцям бородата шмар., щедро обдарована нашими грошима ( пів мільйона гривень кожного місяця), за вміння лизати зелену дупу велічайшего? Масове тестування на COVID-19 планують запустити в "червоних зонах" України, - Немчінов - Цензор.НЕТ 1889
  • cimbitep
    так больше же нет "красных" зон. адаптивный карантин типа отменили со вчерашнего дня. что-то они там совсем запутались в показаниях...
  • Александр Иванов 29ff5b68
    "Это по разным оценкам будет примерно до трех миллионов тестов на антиген, которые будут стоить где-то 380 гривен, может, чуть меньше, меньше не пойдет берите подороже.
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