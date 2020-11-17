Масове тестування на COVID-19 планують запустити в "червоних зонах" України, - Немчінов

Кабмін планує запустити масове тестування в регіонах "червоної зони" за допомогою експрес-тестів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За словами Немчінова, на закупівлю експрес-тестів виділили 1 млрд грн.

"Це за різними оцінками буде приблизно до трьох мільйонів тестів на антиген, які коштуватимуть приблизно 380 гривень, може, трохи менше. І передбачається масове тестування в червоних зонах за допомогою цих тестів", - зазначив міністр.

Крім того, Немчінов навів приклад Італії: "Ви пам'ятаєте, італійці це робили, але вони це робили в окремих містах. Але ніхто не тестував 60 мільйонів італійців, які зараз проживають у країні".

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