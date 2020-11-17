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Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину

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Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину
В Кабінеті Міністрів України заявили, що мери міст ніяк не впливають на реалізацію постанови, оскільки вона поза їхньою компетенцією. Так в уряді прокоментували відмову міських голів посилювати карантин на вихідних.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мери можуть займатися своїми комунальними установами та закладами.

"Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатися такі ж штрафи і адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину", - заявив він.

За словами міністра, Кабмін буде реагувати.

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В уряді пояснили посилення карантину в Україні, зокрема запровадження карантину вихідного дня бажанням розірвати ланцюжок захворюваності. За словами Немчінова, завдання - щоб люди перебували з сім'ями, в зв'язку з цим обмеження стосуються всього, крім продуктової групи, аптек тощо.

"Я не знаю, чи буде це пляшкове горлечко, тому що насправді основна мета, яка скомунікована і головним державним санітарним лікарем, і міністром охорони здоров'я - це все-таки не дати людям "спокуси" зайвого переміщення", - заявив Немчінов.

Він зазначив, що за прогнозом РНБО, якби не було посилення карантину, то в грудні в Україні фіксувалося б 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу на день.

"Мета - розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча б удвічі показники від тих, які є зараз", - вважає він.

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Біля мене є невеличкий магазинчик сантехніки в житловому будинку переобладнаний з викупленої квартири. Його відвідує кілька людей в день, а то і зовсім нікого. Чому власнику магазину забороняють працювати і заробити хоч якусь копійку для існування? В той же час супермаркети торгують і там черги біля кас.
  • WiM
    1. - приучают быдло к послушанию
    2. - тренируют карателей к исполнению любых приказов
    3. - выявляют и убирают требующих соблюдения закона с одной и с другой стороны
  • Frol Fedoroff
    Все эти карантины, штрафы не соответствуют Законам Украины, а являются самодеятельностью недоумков из "95 квартала" и их корешей. Кто сомневается - Стаття 40. Повноваження головного державного санітарного лікаря України. Закон Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
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