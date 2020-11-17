Немчінов про відмову мерів посилювати карантин: Штрафуватимуть, як будь-якого власника будівельного магазину

В Кабінеті Міністрів України заявили, що мери міст ніяк не впливають на реалізацію постанови, оскільки вона поза їхньою компетенцією. Так в уряді прокоментували відмову міських голів посилювати карантин на вихідних.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, мери можуть займатися своїми комунальними установами та закладами.

"Якщо вони будуть видавати розпорядчі документи, що на їхні комунальні установи дія локдауну вихідного дня не поширюється, на них будуть накладатися такі ж штрафи і адмінпротоколи, як на будь-якого власника будівельного магазину", - заявив він.

За словами міністра, Кабмін буде реагувати.

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В уряді пояснили посилення карантину в Україні, зокрема запровадження карантину вихідного дня бажанням розірвати ланцюжок захворюваності. За словами Немчінова, завдання - щоб люди перебували з сім'ями, в зв'язку з цим обмеження стосуються всього, крім продуктової групи, аптек тощо.

"Я не знаю, чи буде це пляшкове горлечко, тому що насправді основна мета, яка скомунікована і головним державним санітарним лікарем, і міністром охорони здоров'я - це все-таки не дати людям "спокуси" зайвого переміщення", - заявив Немчінов.

Він зазначив, що за прогнозом РНБО, якби не було посилення карантину, то в грудні в Україні фіксувалося б 20-25 тисяч нових випадків коронавірусу на день.

"Мета - розірвати цей ланцюжок і зменшити хоча б удвічі показники від тих, які є зараз", - вважає він.