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Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова

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Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова
Кабінет міністрів України вирішив звільнити голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова.

Відповідне розпорядження уряду від 16 листопада оприлюднено на "Урядовому порталі",  передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в тексті розпорядження.

Відповідно до зазначеної статті, рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" за ініціативою суб'єкта призначення може бути прийнято за поданням прем'єр-міністра України або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади. Таким чином, ініціаторами звільнення Усова могли бути прем'єр-міністр Денис Шмигаль або віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

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Крім того, оприлюднено розпорядження про призначення тимчасово виконуючим обов'язки глави ДКАУ першого заступника голови Михайла Лева.

Як повідомлялося, Усов був призначений на посаду глави ДКАУ 24 січня 2020 року.

Адвокат Масі Найєм повідомляв, що на очільникові Держкосмосу Усові висить відкрите кримінальне провадження, він співпрацює з російськими олігархами.

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Топ коментарі

  • Иван Гонта 1c20a0b6
    Не страна а поле дураков... Поставили, наворовал, уволили. А посадки когда будут?
  • Zemych
    Туда входит пять гос департаментов, пять державних конструкторских бюро, восемь приборостроительных заводов, одиннадцать спеціалізованих підприємств и ещё четыре каких-то мутных и непонятных центра и НИИ.
    Годовой бюджет - 540 миллионов гривен.
    Это расходы, естественно, вся эта херня ничего не генерирует и не производит.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    і правильно: нашо нам голова того, чого нема?
    зедрисня вже геть усе понищила
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