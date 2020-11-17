Кабмін звільнив главу Держкосмосу Усова

Кабінет міністрів України вирішив звільнити голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Володимира Усова.

Відповідне розпорядження уряду від 16 листопада оприлюднено на "Урядовому порталі", передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Усова Володимира Володимировича з посади голови Державного космічного агентства України відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в тексті розпорядження.

Відповідно до зазначеної статті, рішення про звільнення державного службовця з посади категорії "А" за ініціативою суб'єкта призначення може бути прийнято за поданням прем'єр-міністра України або відповідного міністра або керівника центрального органу виконавчої влади. Таким чином, ініціаторами звільнення Усова могли бути прем'єр-міністр Денис Шмигаль або віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

Також читайте: Якщо не знімуть голову Держкосмосу, депутати можуть вимагати звільнення міністра Петрашка, - Наумович

Крім того, оприлюднено розпорядження про призначення тимчасово виконуючим обов'язки глави ДКАУ першого заступника голови Михайла Лева.

Як повідомлялося, Усов був призначений на посаду глави ДКАУ 24 січня 2020 року.

Адвокат Масі Найєм повідомляв, що на очільникові Держкосмосу Усові висить відкрите кримінальне провадження, він співпрацює з російськими олігархами.