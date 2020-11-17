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Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов

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Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов
Для лікування коронавірусу пацієнт не зобов'язаний мати декларацію із сімейним лікарем.

Про це під час трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов'язана амбулаторія надати медичну допомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, декларацію можна підписати і після одужання.

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Топ коментарі

  • Serhii 3ed11e2e
    Могут лечить.А могут и не лечить.Второе чаще
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Пациента с коронавирусом могут лечить и без наличия декларации с семейным врачом., - Степанов - Цензор.НЕТ 8971
  • vismavista
    Какая "амбулатория"? У зеленых клоунов дела подменяются пустопорожней болиовней. Ни к какой "булатории", без деклараций тебя и не подпустят. Степанов знает, но привычно врет.
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