Пацієнта з коронавірусом можуть лікувати і без наявності декларації із сімейним лікарем, - Степанов

Для лікування коронавірусу пацієнт не зобов'язаний мати декларацію із сімейним лікарем.

Про це під час трансляції заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов'язана амбулаторія надати медичну допомогу. Навіть, якщо у вас немає сімейного лікаря", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, декларацію можна підписати і після одужання.

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