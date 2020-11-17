У Києві від коронавірусу за добу померли 14 осіб, 359 - одужали, виявили 1143 нові випадки, - Кличко

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ще 1143 хворих на коронавірус. Померли 14 осіб. Загалом коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52 642", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих: 636 жінок віком від 18 до 88 років, 422 чоловіки віком від 18 до 85 років, 43 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 42 хлопчики від 21 дня до 17 років. Захворіли також 45 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 90 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 359 осіб. Всього коронавірус побороли 19 126 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі - 164, у Деснянському - 155 і 139 випадків у Дніпровському районі.

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