Рада має негайно розглянути законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності за брехню в е-деклараціях, - Порошенко

Негайно винести на розгляд парламенту законопроєкти, які повертають кримінальну відповідальність за недостовірну інформацію в електронних деклараціях, закликав з трибуни парламенту п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

Він зазначив, що команда Зеленського і його політичні сателіти цілеспрямовано атакують антикорупційну інфраструктуру і руйнують досягнення Революції Гідності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Через декілька днів ми будемо відзначати сьому річницю Революції Гідності. Після того, як Зеленський на вимогу Путіна звільнив з лави підсудних "Беркут", після того, як поплічникам Януковича, що повернулись з Росії, Зеленський дав посади у правоохоронній системі України для переслідування опозиції, вже точно нікого не здивує вчорашнє рішення суду, яким зняли арешт з утікача Януковича. Це нікого не дивує", – констатує Петро Порошенко.

"А от атака на антикорупційну інфраструктуру, яка була створена нашою командою у попередні п’ять років, точно відкидає нашу країну від співпраці і від руху до Європейського Союзу. Вона ставить під загрозу європейський вибір 45-мільйонної держави", – застерігає п’ятий Президент.

На його думку, ця атака поглиблює кризу у стосунках з Євросоюзом та НАТО, загрожує Україні втратою безвізового режиму з ЄС. "Маневри Зеленського ставлять під загрозу свободу пересування українців світом і Європейським Союзом. Бо саме Офіс президента і ,як виявляється, монобільшість блокує розгляд законопроекту, під яким поставили підпис більшість фракцій включно з "Європейською Солідарністю" щодо відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях", – наголошує Порошенко.

"Хочу наголосити, що минулого тижня ми це не розглянули, тому що у нас є один представник "Слуг народу", у якого "мама любить скорость". А він є слугою не народу, а Коломойського", – зауважив лідер "Європейської Солідарності".

"Сьогодні не ставиться на розгляд це питання, тому що немає голосів "Слуг народу" і їхніх сателітів в цій залі. Ми вимагаємо сьогодні поставити до розгляду питання відновлення кримінальної відповідальності за брехню в електронних деклараціях. Ми впевнені, що результативним голосуванням ми підтвердимо європейський вибір і збережемо наш рух до Європи. І прошу доєднатися до цієї вимоги всі демократичні фракції", – закликав Петро Порошенко.