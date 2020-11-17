Шмигаль анонсував п'ять цифрових рішень для "приборкання пандемії в Україні"
Про це глава уряду заявив під час засідання парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні хочу представити п'ять цифрових рішень, які мають допомогти приборкати пандемію в Україні і які будуть запроваджені найближчим часом", - зазначив Шмигаль.
Зокрема, йдеться про цифровізацію і централізацію збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань; про вдосконалення мобільного додатка "Дій вдома" із запровадженням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції; про запуск електронного рецепта на ліки, антибіотики і розширення програми "Доступні ліки" на антибіотики для боротьби з коронавірусом; про запровадження електронного направлення на ПЛР-тестування, що дасть можливість відстежувати черги; про QR-коди для публічних місць.