"Слуга народу" Гетманцев про скасування карантину вихідного дня: "Не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати такі рішення"

Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що парламент не має повноважень скасовувати карантин вихідного дня.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, що Верховна Рада має ухвалювати таке рішення. Де Верховна Рада, а де Кабінет Міністрів. Ми не повинні собою підміняти виконавчу владу", - сказав Гетманцев.

Нардеп зазначив, що відповідальність за стан здоров'я в країні несе уряд.

"Вважаю, що кожен повинен виконувати свою роботу. Якщо Кабінет Міністрів ухвалив таке рішення - це його відповідальність, він її понесе, якщо це було помилкове рішення. Ні - якщо правильне. Поки у статистиці ми, на жаль, не бачимо зменшення. Можливо, через тиждень побачимо", - сказав Гетманцев.

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Він зазначив, що не підтримуватиме постанову ВР про скасування карантину вихідного дня.