Шмигаль про досягнення в боротьбі з COVID-19 за 6 місяців: 59 нових ПЛР-станцій, 50 тис. тестів на добу і 4-кратне збільшення ліжок
Про це йдеться в Telegram-каналі Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"На початку пандемії в Україні була лише одна автоматична станція пробпідготовки для екстракції РНК. Тобто одна станція, щоб робити ПЛР-тести й фактично відсутній персонал. Зараз таких станцій вже близько 60 і буде 68 до кінця року", - зазначив прем'єр.
Він підкреслив, що робота з підвищення спроможності нашої медичної системи ведеться щодня:
"Кількість ПЛР-тестів. У середині квітня, тобто рівно 7 місяців тому кількість ПЛР-тестів була 3,5 тисячі в день. Зараз ми виходимо на рівень 50 тисяч у день. До кінця року поставлене завдання профільному міністерству — вийти на 75 тисяч в день. ІФА-тестів у квітні робили нуль. Зараз 20-30 тисяч щодня.
Фактично з нуля була відновлена робота державних лабораторій. Загалом лабораторії за цей час профінансовано на 1 млрд грн. Для їх працівників встановлені додаткові виплати.
На початку пандемії в Україні були готовими для приймання хворих всього 12,5 тисяч ліжок. Наразі їх кількість — 54 тисячі. І щотижня Уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Наразі ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться", - розповів Шмигаль.
Він також повідомив про ситуацію з апаратами ШВЛ.
"Зараз у нас їх задіяно приблизно 700. При цьому в лікарнях розміщено майже 5 тисяч апаратів. Тобто завантаження по ШВЛ нижче 20% по країні.
Головне завдання зараз — це забезпечення киснем. Фактично 1,5 млрд грн Уряд виділив на ці потреби. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, систем підведення, постачальниками концентраторів для того, аби ефективно скоординувати весь процес та логістику", - зазначив Шмигаль.