Необхідності розгортати мобільні госпіталі поки немає. Зараз головна проблема - це забезпечення киснем, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що в уряді зараз не бачать необхідності розгортати мобільні госпіталі. Однак підготовка до їх розгортання ведеться.

Про це він сказав у ході звіту у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На початку пандемії в Україні були готові для прийому хворих всього 12,5 тисяч ліжок. Зараз їх кількість - 54 тисячі. І кожного тижня уряд додає від 2 до 4 тисяч нових ліжок. Поки ми не бачимо необхідності розгортати мобільні госпіталі, проте така підготовка ведеться", - зазначив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, зараз в Україні задіяні близько 700 апаратів штучної вентиляції легень. У лікарнях розміщені майже 5 тисяч таких апаратів.

"Головне завдання зараз - це забезпечення киснем. Фактично 1,5 млрд грн уряд виділив на ці цілі. Максимально спрощена вся сертифікація. Щодня ми говоримо з виробниками кисню, систем підводки, постачальниками концентраторів для того, щоб ефективно скоординувати весь процес і логістику", - додав глава Кабміну.

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