Немчінов про закриття закладів громадського харчування: Багато хто заражається дорогою до ресторану, а не в самому закладі

У межах карантину вихідного дня в Україні закривають ресторани, оскільки багато людей заражаються дорогою до них. При цьому в самих ресторанах відсоток зараження невеликий.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорювали це питання. Скільки відсотків, наприклад, заражаються в ресторанах. Справді, в ресторанах за дотримання карантинного режиму відсоток невеликий. Але справа в тому, що дорогою до ресторану заражаються дуже багато людей", - зазначив Немчінов.

За його словами, такі приклади озвучуються на урядових нарадах та на засіданнях Кабміну. Він також поскаржився на те, що в Україні немає можливості проводити епідеміологічні дослідження як у Києві, відстежувати контакти за телефонами і так далі.

"З урахуванням тих епіддосліджень, які встигають проводити фахівці, робляться висновки, пропонуються головному санітарному лікарю, а він своєю чергою пропонує міністру охорони здоров'я, він робить це на засіданні комісії ТЕБ та НС, а потім вони разом виносять це на уряд", - додав Немчінов.

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