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Відтермінування фіскалізації не стосуватиметься торгівлі ліками, секонд-хендом та електронікою, - "слуга народу" Гетманцев

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Відтермінування фіскалізації не стосуватиметься торгівлі ліками, секонд-хендом та електронікою, - "слуга народу" Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев каже, що законопроєкт про відтермінування фіскалізації для фізичних осіб-підприємців є компромісним, оскільки не містить відтермінування для ризикових груп.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми підготували вчора на комітеті законопроєкт, яким ми пропонуємо Верховній Раді відтермінувати запровадження реєстраторів розрахункових операцій на рік для всіх фізичних осіб підприємців, крім так званих ризикових груп, - торгівлі в інтернеті, ювелірними виробами, лікарськими засобами електронікою, секонд-хендом та деякі інші види діяльності (їх небагато)", - говорить нардеп.

Він зазначив, що минулого разу в парламенті не вистачило голосів за цей законопроєкт, тому що він пропонував відтермінування запровадження РРО для всіх абсолютно.

"Ми запропонували компромісне рішення, на яке, на мою думку, будуть голоси. Я буду підтримувати. Якщо рішення не буде підтримано, то у нас є єдиний вихід - ввести в дію все, як є зараз", - каже Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продажі в інтернет-магазинах, аптеках і магазинах електроніки мають бути фіскалізовані вчасно, - "слуга народу" Гетманцев

Топ коментарі

  • Привет
    Какие 60 процентов?? Откуда?Ты платишь только подоходный налог и военный сбор..
    А те "барыги" между прочим таким как ты наемным работникам зарплату платят и рабочие места создают..
  • 18c49ed2
    Гетьманцев четко работает на крупные корпорации в попытке полностью задушить малый и средний бизнес. Причем и не особенно таясь. Ублюдок.
  • Andriy Kalnyshevsky
    ішак зелений якраз ФОПи платять всі податки справно. Просто твоє буратіно, коли дерлося на табурет, обіцяло ці податки їм НЕ ЗБІЛЬШУВАТИ.

    Але чомусь забуло як і про все інше.
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