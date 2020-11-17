Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція

Правоохоронці затримали 50-річного учасника акції протесту, яка у вівторок відбувається під стінами Верховної Ради в центрі Києва, після того, як він спробував розпочати бійку зі співробітниками поліції.

"Мітингувальники перекрили прохід до Верховної Ради, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до адміністративної будівлі. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Отже, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Наразі правопорушника доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності.

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