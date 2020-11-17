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Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція

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Протести під Радою: за злісну непокору правоохоронці затримали 50-річного чоловіка, - поліція
Правоохоронці затримали 50-річного учасника акції протесту, яка у вівторок відбувається під стінами Верховної Ради в центрі Києва, після того, як він спробував розпочати бійку зі співробітниками поліції.

"Мітингувальники перекрили прохід до Верховної Ради, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до адміністративної будівлі. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Отже, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент один з учасників заходу вчинив злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та намагався вчинити з правоохоронцями бійку", - розповіли у відділі комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Наразі правопорушника доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставин та притягнення його до відповідальності.

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Топ коментарі

  • Gal
    -А чого скулимо і плачемо?
    - Боолиить!
    - Ну а ви як хотіли? Бумеранг він такий, в задницю без вазеліну лізе.
    Найсмішніше, що 73% протестуючих то шобло в ту ВР і привело. Їжте, ідіоти, не обляпайтесь. Ну ні разу тих придурків не жаль.
  • Старый зольдат
    Я бы не пименял к этим козлам в обинаковой форме слово "правоохранители." Где ПРАВО и где они?
  • Vadym Tsyrkalyuk
    так зеленые же за митинги, на том же месте сечь устраивали, вомбат ультиматумы ставил и карлсон хороводы водил, а теперь ментов нагнали
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