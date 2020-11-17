Перепис населення в Україні відбудеться, підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, - Немчінов
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Перепис населення в Україні відбудеться. Вона є в урядовій програмі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
За словами міністра, перепис населення відбудеться, але для того, щоб його провести, треба врахувати дві складові: фінансову й епідемічну.
"Фінансово - це дуже дорогий проєкт. Підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, тобто якби ми хотіли в 2023 року провести, то в 2021-му вже повинні почати підготовку. І епідемічна складова - здається, має бути 150 тисяч одних тільки людей, які повинні здійснювати перепис", - додав Немчінов.