Перепис населення в Україні відбудеться, підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, - Немчінов

Перепис населення в Україні відбудеться. Вона є в урядовій програмі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За словами міністра, перепис населення відбудеться, але для того, щоб його провести, треба врахувати дві складові: фінансову й епідемічну.

"Фінансово - це дуже дорогий проєкт. Підготовку потрібно починати мінімум за півтора року, тобто якби ми хотіли в 2023 року провести, то в 2021-му вже повинні почати підготовку. І епідемічна складова - здається, має бути 150 тисяч одних тільки людей, які повинні здійснювати перепис", - додав Немчінов.

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