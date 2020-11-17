Застосування антибіотиків в Україні протягом цього року зросло майже в 40 разів, - Ляшко

У 2020 році українці вживають у 40 разів більше антибіотиків, ніж раніше.

Про це розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час засідання Верховної Ради 17 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Звертаю увагу, що вживання антибіотиків упродовж 2020 року зросло майже в 40 разів за деякими групами. Ми відмічаємо значне зростання антибіотиків, зокрема тих, які купуються в аптечній мережі та не за призначенням лікаря", – розповів Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що неконтрольоване вживання антибіотиків може викликати стійкість до препаратів та мати негативні наслідки для здоров'я у майбутньому.

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"Хочу звернути увагу, що безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності. Борючись з епідемією коронавірусної хвороби, ми повинні уже говорити про можливі віддалені наслідки цієї епідемії, які значно відобразяться на здоров’ї населення", – додав він.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання також наголосив, що приймати антибіотики варто лише за призначенням лікаря – а не рекомендаціями знайомих.

"Стосовно антибіотиків, їх необхідно приймати лише за рецептом лікарів. Їх не треба купувати і їсти самим... Люди вживають антибіотики, тому що десь почули, хтось розказав – а це потрібно робити виключно за рецептами і порадами лікарів. Якщо лікування відбувається амбулаторно, то медичні заклади забезпечують лікування антибіотиками", – наголосив Шмигаль

Санітарний лікар запевнив, що Міністерство охорони здоров'я контролює наявність антибіотиків.

Зокрема, на залишках в лікувальній мережі є: