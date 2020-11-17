Суд в Україні заарештував 44 літаки РФ, що літали в окупований Крим

Відповідно до клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим накладено арешт ще на 44 літаки російських авіакомпаній, що літали в окупований Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал пресслужба прокуратури АРК, літаки порушили порядок в'їзду/виїзду з/на окупований півострів і правила міжнародних польотів.

Кримінальні провадження розслідуються СБУ за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст.332-1, ст.334 та ч.1 ст.111 КК України).

У прокуратурі нагадали, що оскільки з березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим півостровом Криму зв’язку з неможливістю здійснювати нагляд за безпекою польотів при організації повітряного руху, а також гарантування безпеки польотів, офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова.

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"Незважаючи на це, наразі встановлено та накладено арешти загалом на 109 літаків російських авіакомпаній, які здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України", - повідомили в прокуратурі.