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Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників"

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Немчінов про виділення грошей з COVID-фонду на дороги і фільми: "Медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників"
З ініціативи прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля триває повний аудит ковідного фонду. В уряді вже пояснили, чому гроші пішли на будівництво доріг.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

З приводу фільмів, то це кошти, які просто повертаються до розпорядників.

"Що стосується інших витрат, то треба розуміти, звідки ці кошти знімалися. Тобто якщо ми говоримо про патріотичні фільми або спортивні змагання - це кошти, які знімалися з відповідних міністерств. Це не кошти, які забираються від медицини, медицина отримала дуже багато, це кошти, які просто повертаються до розпорядників", - пояснив міністр.

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Також Немчінов розповів, що за локдауну буде безробіття, а "одним з мультиплікаторів, який може запустити економіку, було визначено дорожнє будівництво".

Засоби, які були виділені з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво і ремонт доріг, покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті 17 листопада, пише Укрінформ.

"Кошти на Дорожній фонд покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні", - сказав Шмигаль.

За його словами, залучення додаткових коштів на будівництво доріг дозволило створити додаткові робочі місця і наповнило бюджет за рахунок сплати податків

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    зажралась та медіцина.
    Грошей стільки що з легкою формою корони по одному пацієнту на поверх. Як у Феофанії.
  • Агамемнон
    Немчинов о выделении денег из COVID-фонда на дороги и фильмы: "Медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям" - Цензор.НЕТ 3852
  • Gal
    Свинарчуки кажете, бариги?

    Національній службі здоров`я України (НСЗУ) не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі, повідомив в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський, пише «Інтерфакс-Україна».
    «Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року», - сказав він на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування в понеділок.
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