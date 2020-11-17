У командуванні ЗС РФ погодили оперативні плани з використання 1 і 2 АК проти Об'єднаних сил, - розвідка
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Командування ЗС РФ продовжує підвищувати бойову готовність оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
"Минулого тижня на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбулися масштабні командно-штабні навчання із залученням сил територіальної оборони. Особлива увага приділялась відпрацюванню питань забезпечення стійкості системи управління і зв'язку за рахунок розгортання нових запасних командних пунктів", - сказано в повідомленні.
Разом з тим наголошується, що в ході навчань комісіями генерального штабу і Південного військового округу ЗС РФ були уточнені оперативні плани застосування з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК проти Об'єднаних сил.