Енергоатом хоче перекласти відповідальність за зростання цін на електроенергію - на міністерство, - Міненерго

Енергоатом намагається перекласти відповідальність за зростання цін на електроенергію і фінансові проблеми, що виникли на підприємстві, на міністерство. У Міненерго заявили про неприпустимість зростання цін на електроенергію для промисловості.

Про це йдеться на офіційній сторінці міністерства в "Facebook".

"У медіаполі вчергове з’явилася спроба звинуватити Міністерство енергетики у проблемах ціноутворення на ринку електричної енергії та роботи НАЕК "Енергоатом". Зокрема, в ситуативному зростанні ціни на одному із сегментів – ринку "на добу наперед", а також – в збитках держпідприємства та зменшенні виробництва електроенергії атомними електростанціями. При цьому, традиційно посилаються на затверджений Міністерством ще навесні цього року прогнозний баланс електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

Жодного штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями не існує! Проблема полягає лише в тому, що "Енергоатомом" зірвано ремонтну кампанію, затверджену Міненерго ще в 2019 році. Як наслідок, 2, 4 та 5 енергоблоки Запорізької АЕС не змогли вчасно вийти з ремонтів. У відомстві вважають, що причинами зриву ремонтної кампанії також стали непрозорі тендери на закупівлю необхідного обладнання, які проводив "Енергоатом", а це спровокувало значну кількість оскаржень проведених закупівель та скасування торгів.

"Як наслідок, через затягнутість ремонтної кампанії та необхідність усунення зауважень Держатомрегулювання щодо якості їх виконання, три енергоблоки ЗАЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі (станом на сьогодні один з блоків із запізненням повернули в експлуатацію, ремонт на двох інших досі ще триває)", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що Держатомрегулювання є незалежним органом і на нього не впливає жодна державна інституція, а виконання рішень цього органу - є умовою безпечного функціонування АЕС.

Звинувачення з боку Енергоатому на предмет штучного обмеження виробництва електроенергії АЕС в Міненерго назвали цинічними і зазначили, що в.о. міністра Ольга Буславець запропонувала і реалізує масштабні заходи для стабілізації фінансового стану стратегічного державного підприємства.

"Так, Міненерго і Кабінет Міністрів цього року забезпечили для "Енергоатома" безпрецедентну можливість вийти на ринок двосторонніх договорів і продавати на аукціонах близько 40% виробленої електроенергії! Змінено, за пропозицією самого ж "Енергоатома", модель ПСО, яка дозволила зменшити обсяги небалансів, покращити стан розрахунків та загалом – ситуацію на ринку електричної енергії", - йдеться в пості Міністерства, яке повідомляє про помилку в стратегії продажів електроенергії, яку допустило керівництво підприємства. Це призвело до того, що за серпень-жовтень при обсязі відпуску електричної енергії 16.6 млрд кВтг, на аукціонах "Енергоатом" продав лише близько 3,3 млрд кВтгод, (менше 20%).

"При цьому, за середньозваженою ціною 1,12 грн/кВтгод. Водночас, 2,7 млрд кВтгод, або понад 16% від відпуску були продані на балансуючому ринку лише за 0,88 грн/кВтгод, що значно нижче, ніж ціна на ринку "на добу наперед"", - повідомляє Міненерго.

Спроби звинуватити міністерство в зростанні цін на електроенергію після того, як був затверджений прогнозний баланс свідчать "про нерозуміння ролі і місця цього документа в новій моделі ринку електричної енергії".

"Тому, спроби окремих політичних діячів та медіа звинуватити Міністерство енергетики у провалах керівництва НАЕК "Енергоатом" виглядають щонайменше непрофесійними, а як максимум – є спланованою інформаційною диверсією", - йдеться в повідомленні.

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