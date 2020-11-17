Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук
Про це повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У нас наступне пленарне засідання на початку грудня. Якщо між сьогоднішнім днем і першим грудня робоча група (щодо конституційної кризи. - Ред.) не виробить варіантів, які готові до винесення в зал, то, очевидно, це вже буде розглядатися на початку грудня. Формат позачергових засідань також можливий. Є два рішення: або президент скликає, або підписи 150 народних депутатів. Якщо робоча група знайде консенсус і скаже, що ми готові приймати цей і цей закон, або реєструємо новий, то думаю, що Верховна Рада може зібратися", - сказала Кравчук.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.