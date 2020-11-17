Рада може зібратися на позачергове засідання щодо КС, якщо робоча група напрацює рішення, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада збереться вже на початку грудня, якщо не відбудеться позачергове засідання.

Про це повідомила перша заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас наступне пленарне засідання на початку грудня. Якщо між сьогоднішнім днем ​​і першим грудня робоча група (щодо конституційної кризи. - Ред.) не виробить варіантів, які готові до винесення в зал, то, очевидно, це вже буде розглядатися на початку грудня. Формат позачергових засідань також можливий. Є два рішення: або президент скликає, або підписи 150 народних депутатів. Якщо робоча група знайде консенсус і скаже, що ми готові приймати цей і цей закон, або реєструємо новий, то думаю, що Верховна Рада може зібратися", - сказала Кравчук.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

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