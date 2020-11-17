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Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль

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Від початку пандемії коронавірусу на медицину витратили понад 20 млрд грн, - Шмигаль
В Україні на потреби медицини за час пандемії витрачено понад 20 млрд гривень. Зокрема, сформовано необхідні запаси засобів індивідуального захисту, медикаментів і ШВЛ.

Про це під час засідання парламенту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Триває робота над збільшенням підведення кисню. Станом на 16 листопада, через НСЗУ профінансовано лікарні в усіх регіонах на загальну суму понад 8,8 млрд гривень. Також 7,3 млрд профінансовано через Фонд боротьби з COVID-19. Ще майже 4 млрд - кошти місцевих бюджетів. Отже, за сім місяців на боротьбу з коронавірусом, лише у медицині, витрачено понад 20 млрд гривень", – розповів очільник уряду.

Також Шмигаль наголосив, що за час від початку пандемії оновили автопарк екстреної меддопомоги та підвищили виплати медикам.

"Стосовно покращення умов екстреної медицини: відбувається оновлення автопарку, підвищення виплат фельдшерам. Наприклад, до 1 липня швидка допомога Київської області отримала 23 млн гривень. Зараз - 33. Тобто більше, ніж на третину зросли виплати по екстреній медичній допомозі", – зазначив глава уряду.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Вы из не потратили, а попилили и закатали в асфальт.

    ".... На лечение больных с коронавирусом не хватает 5,6 миллиарда, - Служба здоровья...."
  • Чинганчгук
    худшей власти у Украины еще не было ( я думал и объективно - янык это худшее - но зеленые своим цинизмом, переплюнули даже его ) - долой зеленых - даешь досрочные выборы - ВР и президента
  • neverlok lok
    Муж Венедиктовой не с этого резерва 750 000 грн выходного пособия получил ?
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