Пандемія COVID-19 почалася рік тому: що відомо про "нульових" заражених сьогодні

54 мільйони заражень і 1,3 мільйона жертв - такий результат пандемії коронавірусу COVID-19, яка вже рік вирує на нашій планеті. Втім, існують думки, що хвороба виникла раніше.

Про це йдеться в статті на сайті ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"В одному широко цитованому звіті зазначається, що 55-річний чоловік із провінції Хубей був першим, хто заразився COVID-19 рівно 12 місяців тому. Однак інформація не підтверджена. Є також підозри, що коріння вірусу могло з'явитися ще раніше. 18 вересня митниця аеропорту Тяньхе Ухані отримала повідомлення про те, що прибулий пасажир "погано себе почуває, у нього утруднене дихання і нестабільні показники життєдіяльності"", - йдеться в матеріалі.

Автор також зазначає, що інші звіти свідчать про те, що фрагменти вірусу були знайдені в зразках стічних вод, відібраних в Іспанії ще в березні 2019 року. А на цьому тижні з'явилися повідомлення про випадки COVID-19 в Італії вже у вересні минулого року.

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У той же час, за словами провідного вірусолога Сіднейського університету, професора Едварда Холмса, це загадка, яка, можливо, ніколи не буде розгадана, а пошук відповіді порівняємо зі спробою "відшукати голку в копиці сіна".

Однак вирахувати хоча б приблизний період, в якому вірус почав проявляти активність, за словами Холмса, можливо: "Якщо ви подивитеся на геномні дані, ви можете спробувати встановити дату, коли почали з'являтися різні штами вірусу, і тоді виходить, що найбільш ймовірний час появи їхнього "предка" буде приблизно в листопаді минулого року".

У матеріалі наголошується, що простої відповіді, як врятуватися від вірусу, не існує. Навіть вакцина не може гарантувати вирішення проблеми, тому що віруси мутують.

"Говорять про те, що ми маємо справу з пандемією, яка трапляється раз на 100 років, що це потрясіння для системи, - каже Холмс. Але це зовсім не так. Швидкість, з якою все розвивається, наростає. Наступна хвороба може трапитися і не через 100 років. Це може статися і через 10 років. Або в наступному році".

У той же час Холмс сподівається, що драматичний вплив COVID-19 спонукає уряди і населення до дій. "Я не можу повірити, що ми, як вид, дозволимо цьому повторитися, не роблячи уроків, - каже він. Ми абсолютно зобов'язані, і я впевнений, що ми це зробимо".