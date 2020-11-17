Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня

Верховна Рада не підтримала проєкт постанови №4381, який рекомендує Кабінету Міністрів скасувати карантин вихідного дня.

За відповідне рішення проголосували 149 нардепів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Депутати фракції "Слуга народу" віддали на підтримку проєкту постанови 34 голоси, по 20 голосів віддали депутати фракцій "Європейська Солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя", по 19 - фракції "Батьківщина" і "Голос", 14 і 17 - депутатських груп "За майбутнє" і "Довіра" відповідно, а також шість позафракційних нардепів.

Усі дев'ять осіб, хто проголосував проти, і 139 із 141 тих, що утрималися, - члени фракції "Слуга народу".

Згідно з документом, уряду рекомендували "протягом трьох календарних днів з дня набуття чинності цією постановою переглянути обмежувальні заходи".

Зокрема, пропонували пом'якшити обмеження стосовно заборони у вихідні дні щодо: 1) прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); 2) прийому відвідувачів у торгово-розважальних центрах; 3) прийому відвідувачів в інших установах розважальної діяльності; 4) прийому відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення; 5) діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів.

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