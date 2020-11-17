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Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів

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Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів
Верховна Рада підтримала в цілому проєкт постанови про своєчасне інформування громадян у разі посилення карантинних обмежень.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 303 нардепи.

Як наголошується в постанові, Кабінет Міністрів має попереджати населення за 7 днів, якщо вирішить запровадити більше однієї з таких заборон на:

- регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;

- відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;

- прийом відвідувачів у кінотеатрах;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);

- прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;

- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;

- залишення місця свого проживання.

Читайте: Немчінов припускає, що карантин продовжуватиметься доти, поки не буде масової вакцинації

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Топ коментарі

  • Андрей Сафhjyjd
    Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Находящемуся на стационарном лечении в КБ ГУД "Фефания" Зеленскому кроме периодических сеансов оксигенотерапии, назначены препараты гепатопротекторного действия и витамины группы В и Е. Никаких препаратов из перечня "Протоколу надання медичної допомоги для лікуванні короновірусної хвороби (COVID-19)" утвержденного приказом №762 от 02.04.2020 г. - ему не назначалось и не применялось. Вовочка, ну кого ты хотел обмануть? (с)
  • Стопор
    клоуны...Одессу когда по холере закрывали...та вообще нафиг не предупреждали!Обьявили город закрыт и точка! если бы неделю ждали пол Союза накрыло бы.
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