Рада зобов'язала уряд попереджати про посилення карантину за 7 днів
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 303 нардепи.
Як наголошується в постанові, Кабінет Міністрів має попереджати населення за 7 днів, якщо вирішить запровадити більше однієї з таких заборон на:
- регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у міському сполученні;
- відвідування навчальних закладів здобувачами освіти;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері культури;
- прийом відвідувачів у кінотеатрах;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
- прийом відвідувачів в торгово-розважальних центрах;
- прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торговельного та побутового обслуговування населення;
- залишення місця свого проживання.