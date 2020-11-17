"Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини

Білорусь призупиняє діалог з Європейським Союзом щодо прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава МЗС республіки Володимир Макей за підсумками наради у "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з питань зовнішньої політики.

Зазначається, що під час наради було ухвалено рішення заморозити роботу Координаційної групи Білорусь-ЄС, у межах якої обговорювалися різні питання взаємодії, в тому числі у сфері захисту прав людини.

За словами міністра, Білорусь ніколи не відмовлялася від "обговорення чутливих питань", проте, як він зазначив, сьогодні ці питання "абсолютно заполітизовані".

"Тому ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог щодо прав людини. Ми припиняємо цей діалог", - сказав Макей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вагітній жительці Мінська дали 25 діб арешту за участь у протесті

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ запропонували заснувати в Білорусі спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог із представниками політичної опозиції та громадянського суспільства.