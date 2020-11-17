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"Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини

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"Не бачимо сенсу": Білорусь призупинила діалог з ЄС щодо прав людини
Білорусь призупиняє діалог з Європейським Союзом щодо прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це заявив глава МЗС республіки Володимир Макей за підсумками наради у "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з питань зовнішньої політики.

Зазначається, що під час наради було ухвалено рішення заморозити роботу Координаційної групи Білорусь-ЄС, у межах якої обговорювалися різні питання взаємодії, в тому числі у сфері захисту прав людини.

За словами міністра, Білорусь ніколи не відмовлялася від "обговорення чутливих питань", проте, як він зазначив, сьогодні ці питання "абсолютно заполітизовані".

"Тому ми не бачимо сенсу в тому, щоб продовжувати з ЄС діалог щодо прав людини. Ми припиняємо цей діалог", - сказав Макей.

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Нагадаємо, раніше в ОБСЄ запропонували заснувати в Білорусі спільну наглядову місію за участю Бюро з демократичних інститутів і прав людини, припинити насильство щодо власного народу, притягнути до відповідальності всіх винних за вчинені порушення, звільнити всіх несправедливо затриманих і почати конструктивний діалог із представниками політичної опозиції та громадянського суспільства.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
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  • Valentin Nasus
    Увы, Макей - это именно Беларусь. И Лукашенко - это Беларусь. И Зеленский - это Украина. Как бы вас ни бесил этот факт. Страна заслуживает тех лидеров, которых терпит населяющие ее граждане. Любой лидер и политик страны - репрезентативен для нее, для ее общества, для ее менталитета. Так что Макей - это Беларусь. И Ким Чен Ын - это Северная Корея. А Трамп - это, увы, Америка. Значительная ее часть.
  • Valentin Nasus
    В том-то и дело, что для Америки поправка "значительная ее часть" - справедлива, поскольку у них демократия не пустой звук и они за один срок исправили свою ошибку. Беларусы, северные корейцы - не исправляют ее десятилетиями. Что же касается Украины, то здесь за меня говорит статистика - 73% голосовавших за Зеленского появились не "внезапно", не под влиянием излучения из космоса, а в результате пятилетнего правления Порошенко. Так кто ответственен за их выбор? Не отвечайте, вопрос риторический. Зеленский - это Украина. Вместе с Юленькой Тимошенко, с Вилкулом, с Коломойским, с продажными Лещенко, Найемом, заднеприводным Ляшко, алкашом Луценко, всей чередой коррупционных генпрокуроров, из которых ни один не заслуживает того, чтобы оставить его в живых (в нормальном справедливом обществе)... список можно продолжать.
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