Мер Кривого Рогу Вілкул знявся з виборів і забезпечив перемогу кандидату Ахметова. ВIДЕО

Чинний мер Кривого Рогу (Дніпропетровська обл.) Юрій Вілкул заявив, що не братиме участі у другому турі виборів через стан здоров'я.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Здоров'я, на жаль, почало підводити. Працювати в півсили - це не для мене ... Я, на жаль, не зможу брати участь у другому турі виборів", - сказав він у відеозверненні, розміщеному в YouTube-каналі міськради.

Він зазначив, що до другого туру виборів міського голови виходить Костянтин Павлов, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя", якому Вілкул обіцяє підтримку.

Як повідомила громадянська мережа "Опора", Криворізька міська територіальна виборча комісія (Дніпропетровська обл.) не може призначити дату повторного голосування через те, що довірені особи кандидата на посаду міського голови оскаржують постанови ТВК про підсумки голосування.

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Крім того, комісія не може зібрати кворум для проведення засідання.

12 листопада були оголошені результати першого туру. У протоколі зазначено, що за Юрія Вілкула проголосували 80 655 виборців (46,27%), за Дмитра Шевчика (від "Слуги народу") – 45 213 виборців.

Павлов від ОПЗЖ - на третьому місці (приблизно 16 тис. голосів).