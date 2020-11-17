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У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру

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У Росії повідомляють про мутацію коронавірусу в Сибіру
У Сибіру виявлені зміни в структурі коронавірусу, які дозволяють говорити про те, що за Уралом формується його новий, мутований варіант.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає нову коронавірусну інфекцію COVID-19, зазнав часткової мутації, її виявили фахівці в Сибірському федеральному окрузі.

"Ми бачимо зміни певні в білку і ці зміни, які виявлені в Сибірському регіоні, які дозволяють нам припустити, що в цьому регіоні формується свій варіант з певними мутаціями", - зазначила глава Росспоживнагляду Ганна Попова.

У пресслужбі Росспоживнагляду пізніше уточнили, що в Сибіру немає свого варіанту коронавірусу, в регіоні фіксують лише "окремі види мутації".

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
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  • Ilya Odin
    Так сказать "лишнехромосомный коронавирус"
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
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