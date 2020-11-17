Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців
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Верховна Рада під час повторного першого читання не підтримала законопроєкт № 4313-д про відтермінування касових апаратів для всіх фізичних осіб-підприємців, крім груп ризику.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 13 нардепів, проти - 228.
Перед цим з трибуни виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з пропозицією зараз не підтримувати цей законопроєкт, щоб потім внести новий документ, щоб з нового року запрацювала нова система з фіскалізації підприємців.
Проєкт постанови також передбачає, що не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів, Кабмін повинен внести до Верховної Ради проєкт закону про надання державної допомоги та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв'язку з посиленням протиепідеміологічних заходів.