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Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців

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Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців
Верховна Рада під час повторного першого читання не підтримала законопроєкт № 4313-д про відтермінування касових апаратів для всіх фізичних осіб-підприємців, крім груп ризику.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 13 нардепів, проти - 228.

Перед цим з трибуни виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з пропозицією зараз не підтримувати цей законопроєкт, щоб потім внести новий документ, щоб з нового року запрацювала нова система з фіскалізації підприємців.

Проєкт постанови також передбачає, що не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку дії двох і більше обмежувальних заходів, Кабмін повинен внести до Верховної Ради проєкт закону про надання державної допомоги та пільг населенню та суб'єктам господарювання, які зазнають негативних наслідків у зв'язку з посиленням протиепідеміологічних заходів.

Читайте: Відтермінування фіскалізації не стосуватиметься торгівлі ліками, секонд-хендом та електронікою, - "слуга народу" Гетманцев

Топ коментарі

  • Анатолик
    Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 9107
  • Підлога Маккартні
    Главное, шо не Порошенко))) А то все стерпится - слюбится Рада не поддержала отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 15
  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну, що, ФОПи, таки "хужє нє будєт"? Це більшості з вас гикпється ваш вибір у 2019 році.
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