Збірну України з футболу відправили на карантин у Швейцарії, УЄФА скасувала проведення матчу
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомляє Швейцарська футбольна асоціація.
Тепер УЄФА має визначити доцільність проведення матчу. Його можуть як перенести, так і присудити технічну поразку збірної України.
Як повідомляє видання Football.ua з посиланням на джерело, наша збірна продовжує наполягати на проведенні поєдинку саме сьогодні і готова грати в будь-якому складі.
Більш того, УЄФА продовжує вести переговори з місцевою владою і намагається домогтися їх дозволу провести матч саме сьогодні.
Швейцарська влада пропонує привести в Люцерн молодіжну або юнацьку команди України і провести матч проти Швейцарії завтра. При цьому, Україна U-21 сьогодні грає проти Північної Ірландії.
На сайті УАФ повідомляють, що УЄФА офіційно повідомив Українську асоціацію футболу про неможливість проведення поєдинку сьогодні, 17 листопада. "Зазначимо, що і УЄФА, і УАФ, і Швейцарська асоціація футболу готові до проведення поєдинку, проте заборона місцевої влади перекреслює всі надії футбольних організацій провести гру. Рішення про подальшу долю матчу буде приймати УЄФА", - зазначили в УАФ.