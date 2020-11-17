Викладачка із Житомира Ольга Грабар померла від COVID-19: напередодні вона повідомляла про відсутність у лікарні кисню

У Житомирі від коронавірусу померла викладачка Житомирського державного технологічного університету Ольга Грабар. За кілька днів до цього жінка потрапила в реанімацію 1-ї міськлікарні з діагнозом COVID-19 і повідомила, що в медзакладі немає кисню для пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Про проблему з киснем Ольга Грабар розповіла на своїй сторінці у фейсбуці і звернулася до мера Житомира Сергія Сухомлина з проханням вирішити цю проблему.

"Для людей в реанімації вже немає кисню. Сьогодні реанімація працювала через раз! А це - єдиний наш шанс на порятунок! Я не знаю, як нам зараз пережити ніч, а на ранок кисню немає взагалі! Я зараз сама тут лежу, кисень відключали за сьогодні вже 8 разів. Бідні лікарі в реанімації, не знають що робити. Найстрашніше, що у нас немає часу", - написала вона 15 листопада о 21.12.

У коментарях під постом жінці відповіла заступниця міського голови Житомира Марія Місюрова.

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"Станом на 22:00 15 листопада 2020 року кисень є, всі відділення працюють", - написала вона.

17 листопада Ольги Грабар не стало. Їй було 39.

Користувачі під її постом в соцмережі написали, що жінка не дочекалася кисню і звинуватили чиновницю в брехні.