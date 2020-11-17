Справа про квартири Нацгвардії: суд дав умовні терміни оцінювачкам нерухомості Соломі і Гринчук

У справі про привласнення майна Національної гвардії, де фігурує екснардеп Максим Микитась, умовні терміни отримали дві оцінювачки нерухомості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

За його словами, Солом'янський райсуд столиці ухвалив угоду зі слідством і визначив покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки щодо однієї з оцінювачок, а іншій - два роки з застосуванням випробувального терміну в один рік. Вирок набуде чинності протягом тридцяти днів у разі його неоскарження.

"Це другорядні особи, що працювали оцінювачками майна. Вони виготовили фальшиві звіти про оцінку квартир Нацгвардії, вартість яких була штучно занижена. І навпаки - вартість квартир, які належали "Укрбуд", була завищена. Це дозволило обміняти їх нібито рівноцінно, хоча в подальшому було встановлено, що ця оцінка не відповідала дійсності і вартість квартир Нацгвардії значно вища, ніж та, до якої їх оцінили ці дві людини", - сказав прокурор.

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Він не назвав імена оцінювачок. У той же час, за даними Центру протидії корупції, йдеться про Олену Солому та Алісу Гринчук.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

25 жовтня за Микитася внесли заставу в сумі 80 млн гривень, і він вийшов із СІЗО.

20 січня колишнього народного депутата Максима Микитася, підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 млн грн, зняли з рейсу в аеропорту "Бориспіль"під час спроби вилетіти за кордон.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду розглянув клопотання і продовжив термін дії зобов'язань Микитасю і 4 підозрюваним, причетним до махінацій із житлом для Нацгвардії. Однак колишній нардеп порушив заборону на спілкування з 4 свідками і підозрюваними у своєму провадженні. Розмір застави як альтернативи арешту Микитасю збільшили до 100 млн гривень. У разі ще одного порушення він мав відправитися під арешт.