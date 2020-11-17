Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під будівлею Верховної Ради, де відбувається акція протесту підприємців, сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

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Від ранку під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Водночас, Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців.

У підсумку, учасники мітингу спробували потрапити до будівлі парламенту. Поліція їх відтіснила. В результаті сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Підприємці закликали народних депутатів вийти до них.

Фото: Наталія Роп, Цензор.НЕТ