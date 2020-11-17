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Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під будівлею Верховної Ради, де відбувається акція протесту підприємців, сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Від ранку під Радою протестують проти карантину і фіскалізації ФОПів: "Знищуйте вірус, а не підприємців". Водночас, Рада не змогла скасувати карантин вихідного дня. Також Рада не підтримала відтермінування РРО для підприємців.

У підсумку, учасники мітингу спробували потрапити до будівлі парламенту. Поліція їх відтіснила. В результаті сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Підприємці закликали народних депутатів вийти до них.

Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців 01

Під Радою сталися сутички після того, як нардепи не підтримали відтермінування РРО для підприємців 02

Фото: Наталія Роп, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Філ Менко
    Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 2113
  • olele
    Под Радой произошли столкновения после того, как нардепы не поддержали отсрочку РРО для предпринимателей - Цензор.НЕТ 3269
  • Гыг с Вами


    Дмитрий

    ФОП
    Сначала ты жил не очень,но после Майдана пришел барыга Порошенко и ты зажирел, все мало,и решив тем местом,куда ты ешь, что хуже не будет,проголосовал за Чмо.
    Оно всего за 1,5года,тебя разорило,и спокойно предложило тебе слесарем в больницу.
    СОСАЛЬНЫЙ ЛИФТ.Феофания,чтож
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