Посольство США: Закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі КПВВ на Донбасі
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Посольство США в Україні закликає Росію відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і дозволити мирним жителям України отримувати пенсії і купувати ліки. Росія і її поплічники мають припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру за рахунок мирних жителів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.
Зокрема, відкрито два нові пункти пропуску - в Щасті і Золотому.