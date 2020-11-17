Посольство США: Закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі КПВВ на Донбасі

Посольство США в Україні закликає Росію відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє посольство США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися ініціативи України і відкрити всі пункти в'їзду-виїзду на Донбасі і дозволити мирним жителям України отримувати пенсії і купувати ліки. Росія і її поплічники мають припинити перешкоджати прогресу на шляху до миру за рахунок мирних жителів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Зокрема, відкрито два нові пункти пропуску - в Щасті і Золотому.

Читайте також: Росія має виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток відкрити КПВВ на Донбасі, - посольство Великої Британії