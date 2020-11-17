Помер режисер Віктюк. У жовтні його госпіталізували з COVID-19
Режисер Роман Віктюк помер у віці 84 років, повідомляє Газета.ру з посиланням на дирекцію московського Театру Романа Віктюка, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що народний артист України помер у лікарні 17 листопада.
Роман Віктюк 27 жовтня потрапив до лікарні після зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Після погіршення стану його перевели в реанімацію.
Режисерові було 84 роки.
Віктюк народився 28 жовтня 1936 року у Львові. Після закінчення акторського факультету ГІТІСу працював у театрах Львова, Києва, Калініна і Вільнюса. На рахунку режисера понад 250 вистав, які він поставив у театрах Росії, України, Литви, Латвії, Італії, США, Фінляндії.
На початку військового конфлікту на Донбасі в 2014 році режисер підтримав Україну.
"Хочу жителям Донбасу сказати тільки одне: ви живете поза Богом, ви його не чуєте. На секунду вимкніть всі телеканали, заплющіть очі і побудьте в тиші. Без зла, без насильства, без вбивства. У цій тиші, долучившись до неба, можливо, у вашій душі щось відбудеться. Мусить відбутися, якщо ви українці", - сказав тоді Віктюк.