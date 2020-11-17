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Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ

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Поклонська запросила італійських депутатів в окупований Крим, ті відповіли відмовою, - росЗМІ
Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська під час онлайн-засідання російського комітету з міжнародних справ з комісією із закордонних справ і питань ЄС Палати депутатів парламенту Італії запросила італійську делегацію в окупований Крим "на реабілітацію після коронавірусу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Крим відкритий для наших друзів з Італії, може, для реабілітації після перенесеної інфекції", - цитує Поклонську "РИА Новости".

У відповідь член третьої комісії із закордонних справ Палати депутатів Італії від Демократичної партії Лія Куартапелле повідомила, що в 2014 році в Криму було порушено міжнародне право і офіційна італійська делегація на анексований Росією півострів не поїде.

"З нашої точки зору, там було порушено міжнародне право в 2014 році. І, звісно, італійська офіційна делегація приїхати до Криму не має можливості. Це я відповідаю на запрошення", - сказала Куартапелле.

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Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Куартапелле-- РЕСПЕКТ !!! Проститутка поклонская не рассказала про камни с неба и мочу вместо воды Поклонская пригласила итальянских депутатов в оккупированный Крым, те ответили отказом,- росСМИ - Цензор.НЕТ 6310
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