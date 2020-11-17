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Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія"

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Позивач на прізвище Шарій просить заборонити "Партію Шарія"
Віктор Шарій вимагає, щоб Міністерство юстиції заборонило діяльність політичної партії "Партія Шарія" через незаконне використання його прізвища.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія". Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Віктора Шарія до Міністерства юстиції України", - сказано в повідомленні.

Позивач просить суд визнати протиправним бездіяльність Мін'юсту щодо неприйняття рішення про звернення до суду з позовом про заборону діяльності політичної партії "Партія Шарія". Серед інших вимог позову - зобов'язати відповідача звернутися до суду з позовом про заборону зазначеної партії.

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Позивач зазначив, що він не є членом партії, не працює в ній і не входить до складу керівних органів партії, і вважає, "що використання його прізвища в назві партії не може відбуватися без його згоди", сказано в замітці.

Суд ухвалив рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

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Топ коментарі

  • темний лорд
    И толика подделку арестовать,судить и повесить.
  • Andriy Kalnyshevsky
    обосрали чуваку фамилию - пошел в суд)
  • Super Gut
    Живёшь такой законопослушнный, а тут бац - какой-то педофил называет твоей фамилией свою говнопартию. Непорядок. Призываю всех граждан с фамилией шарий запретить испанскому педофилу называть свою секту в Украине их фамилией.
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