Окупанти від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ОС.

Так, у районі Новотроїцького ворог відкрив вогонь з ручного протитанкового гранатомета. Ворожа озброєна провокація не становила загрози життю та здоров'ю українських воїнів, тому вогонь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

У районі проведення операції виконують завдання інші складові сил оборони. Так, сапери ДСНС розмінували понад 11 гектарів території в прифронтовому районі і передали на знищення 48 вибухонебезпечних предметів.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем військовослужбовців Об'єднаних сил.

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