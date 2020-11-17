У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков

У 2021 році Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" планує побудувати і відремонтувати 6,8 тис. км доріг, реконструювати 150 мостів, а також залучити незалежний технічний контроль на будівництво 2,5 тис. км магістралей.

Про це на пресконференції у вівторок заявив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

За його словами, в 2020 році агентство повністю виконує свої зобов'язання за відкритими проєктам, зокрема, із запланованих 4200 км доріг - 3900 вже введені в експлуатацію, проєкти "Великого будівництва" торкнулися кожної з областей без винятку. Лідерами за кількістю нових і реконструйованих доріг є Харківська (261,6 км), Закарпатська (248,3 км), Запорізька (220,2 км), Сумська (197,2 км), Хмельницька (194,3 км) області. Зі 100 штучних споруд, які планувалося відремонтувати в 2020 році, роботи завершені на 78, решта будуть закінчені до кінця року. Завершується реконструкція і будівництво 10 нових обхідних доріг навколо великих міст і ремонт 20 існуючих. Незалежний технагляд працює на 1400 км доріг, які будують підрядники "Укравтодору", переважно це іноземні наглядові структури з Австрії, Франції, Польщі, Туреччини.

Кубраков також зазначив, що фінансування дорожнього будівництва відбувалося з трьох джерел - дорожнього фонду (з 38 млрд грн профінансовано 28,2 млрд. грн.), коштів від перемоги України в Стокгольмському арбітражі (з 35 млрд грн отримано 26,7 млрд грн), фінансування міжнародних організацій під гарантії уряду (15,2 млрд грн з 19,3 млрд грн запланованих).

Глава "Укравтодору" зазначив, що агентство почало реалізацію цілого ряду масштабних довгострокових проєктів, які стануть базою для розвитку галузі в найближчі 10 років. Зокрема, йдеться про будівництво доріг у прикордонних регіонах (600 км доріг вартістю 12,6 млрд грн), пілотних проєктах з будівництва цементобетонних доріг (Кропивницький-Миколаїв, Дніпро-Решетилівка), які далі будуть масштабуватися на всю країну.

Серед масштабних інфраструктурних проєктів, які планується реалізувати в 2021 - 2025 рр. - Київська обхідна дорога орієнтовною вартістю 85 млрд грн, а також будівництво нового моста через Дніпро в Кременчуці (12,5 млрд грн).

Кубраков також нагадав, що агентство активно співпрацює з міжнародними партнерами. Зокрема, крім низки фінансових операцій, був підписаний меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку про впровадження комплексної антикорупційної програми на об'єктах "Укравтодору", консультанти банку перевірятимуть наявність корупційних факторів навіть на тих об'єктах, які ЄБРР не фінансує. "Укравтодор" став першою державною інституцією, яка впровадила такий підхід. Агентство також впровадило цілу низку інших антикорупційних практик, наприклад, посилило контроль над ціноутворенням на будматеріали, і впровадило державну експертизу для всіх типів робіт.

Кубраков також прокоментував заяву ексміністра фінансів Ігоря Уманського про нібито нецільове використання грошей "ковідного" фонду на будівництво доріг через неефективне витрачання коштів. Зокрема, за словами глави "Укравтодору", економія на тендерах за останній рік збільшилася в середньому до 7%, тоді як в попередні роки вона становила максимум 6,5%. Також він нагадав, що підряди на суму понад 1 млрд грн мають більше 20 компаній, тому заяви про монополізацію ринку 6-ма компаніями є безпідставними.