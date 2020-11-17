Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може ініціювати зміну міністра оборони України через низку застережень, які накопичилися у депутатів.

Про це повідомила заступниця голови комітету, депутатка СН Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Впродовж року ми не отримали де-факто жодного законопроєкту від Міністерства оборони. Були лише деякі технічні зміни", - сказала вона на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у вівторок.

За словами Безуглої, законодавчі ініціативи, які мали виходити від Міноборони, не надходили до парламенту.

Зокрема, йдеться про законопроєкти про військову поліцію і територіальну оборону.

Безугла попросила Міноборони активізувати свою діяльність.

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"Завтра, зокрема, з цього питання ми будемо заслуховувати міністра оборони о 10:00 на комітеті. Це питання є одним із принципових застережень з боку комітету, яке в сукупності з іншими застереженнями, які у нас є, навіть може повести за собою ініціацію зміни міністра як такого", - заявила Безугла.

Водночас вона висловила сподівання, що за результатами заслуховування міністра комітет не ініціюватиме кадрові рішення.