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Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла

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Комітет Ради може ініціювати відставку міністра оборони, - "слуга народу" Безугла
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може ініціювати зміну міністра оборони України через низку застережень, які накопичилися у депутатів.

Про це повідомила заступниця голови комітету, депутатка СН Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Впродовж року ми не отримали де-факто жодного законопроєкту від Міністерства оборони. Були лише деякі технічні зміни", - сказала вона на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" у вівторок.

За словами Безуглої, законодавчі ініціативи, які мали виходити від Міноборони, не надходили до парламенту.

Зокрема, йдеться про законопроєкти про військову поліцію і територіальну оборону.

Безугла попросила Міноборони активізувати свою діяльність.

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"Завтра, зокрема, з цього питання ми будемо заслуховувати міністра оборони о 10:00 на комітеті. Це питання є одним із принципових застережень з боку комітету, яке в сукупності з іншими застереженнями, які у нас є, навіть може повести за собою ініціацію зміни міністра як такого", - заявила Безугла.

Водночас вона висловила сподівання, що за результатами заслуховування міністра комітет не ініціюватиме кадрові рішення.

Топ коментарі

  • Propan
    Понято что Таран падло, но подождем еще обстоятельного анализа от Юрия Бутусова деятельности Минобороны по предводительством Тарана. Надеюсь такой материал выйдет на Цензоре. Кто бы что ни гнал на Бутусова, я сам не раз его критиковал, но без его публикаций сложно понять что на самом деле происходит в высших военных кругах.
  • Шрек Баблокат
    блин! .. прочитал "отставка Барана".. а потом согласился с неправильно прочитанным. .
  • Марія Клименко
    Там , шо той мЕнистр, шо та марьяна бэзмозгла! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4574 Вава, валинах и этих идиотов с собой забирай! Комитет Рады может инициировать отставку министра обороны, - "слуга народа" Безуглая - Цензор.НЕТ 4245
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