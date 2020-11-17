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Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента

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Україна наполягає на перегляді Угоди про асоціацію з Євросоюзом, - Офіс президента
Угода про асоціацію з ЄС є для України покажчиком у проведенні реформ. При цьому наша країна наполягає на необхідності оновити угоду, щоб вона більшою мірою відповідала реаліям нинішнього дня.

Про це генеральний директор Директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента Андрій Буквич заявив під час виступу на форумі "Діалоги про реформи: шлях до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Перегляд Угоди про асоціацію - це, безперечно, наш покажчик, зокрема в проведенні реформ. Ми говоримо: ми хочемо оновити, ми бачимо нові реалії", - зазначив представник ОП.

Він пояснив, що коли йдеться про оновлення Угоди, то мається на увазі не тільки його торгова частина, а й секторальні.

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Буквич запевнив, що президент, уряд, профільні віцепрем'єр-міністри та міністри налаштовані чітко виконувати Угоду про асоціацію і підтримувати євроінтеграцію України.

"Україна, президент України постійно намагаються підвищувати градус амбітності наших євроінтеграційних прагнень, того, що ми хочемо зробити", - додав він.

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Топ коментарі

  • mrSmith
    Что там требовал Янукович?
    Где то 60 миллиардов долларов, или что то типа того, инвестиций.
    Сейчас зебуины развалят ассоциацию с ЕС.
  • wake up-UA
    На тлі досягнень блазня це саме те, що зараз потрібно... Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 3499

    Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 6058
  • Gojib
    Что им по факту и нужно.
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