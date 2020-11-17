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Україна повинна терпляче робити своє домашнє завдання на шляху до членства в НАТО, - посол Литви Сарапінас

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Україна повинна терпляче робити своє домашнє завдання на шляху до членства в НАТО, - посол Литви Сарапінас
Україна має терпляче робити свою домашню роботу на шляху до членства в НАТО, і, можливо, через 10-12 років вона зможе стати повноправним членом Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Я щиро сподіваюся, що через 10-12 років, може навіть швидше, ми, як члени НАТО, зможемо вітати Україну не як нашого активного партнера, а як активного члена. Найважливіше сьогодні - терпляче робити ваше домашнє завдання і робити його добре. Звичайно, для цього потрібен час, тому що складніше, ніж трансформувати систему, це змінити культуру, звички. Але процес триває, у вас є міцна основа", - зазначив посол.

Сарапінас зазначив, що євроатлантичні прагнення України не залишають сумнівів її друзям і партнерам, як і її ворогам.

"Немає сумнівів у тому, що Литва є справжнім захисником інтеграції України в НАТО, наші дипломати борються за Україну - можливо, борються не надто сильне слово - в коридорах у Брюсселі і Вашингтоні, наші військові інструктори і радники допомагають практично в Україні - в Десні, Яворові, Очакові, Бердичеві. І сьогодні литовська військова тренувальна місія в Україні триває повною мірою, попри виклики коронавірусу", - додав дипломат.

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Сарапінас підкреслив, що Литва знову закликає українських колег продовжити імплементацію оборонних реформ, особливо реформ, що забезпечують систематичні зміни.

"У цьому відношенні я б наполегливо рекомендував Міністерству оборони продовжити реформи професійної військової освіти та управління людськими ресурсами, які підтримує Литва та інші союзники, бо я впевнений у тому, що найбільшим ключем успіху є правильні люди: люди, які стимулюють зміни в країні, люди з відповідною освітою, люди з хорошими знаннями англійської мови", - підсумував Сарапінас.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Слугам в Трускавці цю дисипліну не викладали, а про домашнє завдання вони апщє нічого не знають.
  • Roman Man
    Это альянс для защиты США и Западной Европы. Зачем им страна, которая с вероятностью 99% втянет их в войну с Россией? "Домашние задания" это картонная дурилка.
  • Andrey Dzybak
    Да ладно, зачем юлить Ни в ЕС, ни в НАТО нас не хотят брать. Хотели бы - написали бы ПОЛНЫЙ СПИСОК "домашнего задания". Его нет, список дополняют бесконечно. Да и местные олигархи не хотят. Ведь СЕЙЧАС они ВЛАДЫКИ с безграничной властью, а в ЕС они будут просто граждане с РАВНЫМИ правами, но с баблом. Это им не подходит.
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