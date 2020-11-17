Україна має відновити зобов'язання, взяті під час отримання безвізу, - Маассікас

Українська влада має з повною віддачею продовжувати реформи, зокрема й антикорупційну, яка була умовою отримання Україною безвізового режиму і яку рішення КСУ щодо е-декларування поставило під сумнів.

Про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у виступі на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Маасікас нагадав, що можливість вільно подорожувати країнами ЄС є для українців величезним досягненням.

"Ми діяли відповідно до взятих на себе зобов’язань. Це дорога з двостороннім рухом – були зобов’язання з українського боку, які були виконані, і, відповідно, ми запровадили такий режим. Деякі з цих зобов’язань були поставлені під питання саме Конституційним Судом України. Тепер уже обрані лідери країни, це залежить більше від парламенту, мають подивитися в очі цим викликам, пов’язаним з Конституційним Судом та конституційною кризою і робити все необхідне для того, щоб відновлювати й декларації про доходи посадовців, і правову визначеність навколо НАБУ, щоб в цілому українські зобов’язання були виконані і продовжували діяти", - сказав Маасікас.

Він нагадав, що минуло вже три тижні з моменту ухвалення скандальних рішень Конституційного Суду.

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"Реформи треба продовжувати з абсолютно повною віддачею з боку політичного лідерства країни", - акцентував Маасікас.

Він нагадав, що протягом останніх семи років було багато було досягнуто, зокрема було стабілізовано українську економіку, очищено банківський сектор, значно збільшилися обсяги торгівлі з ЄС, проведено реформу децентралізації.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження роботи з нашими українськими партнерами в рамках Угоди про асоціацію, аби завдяки нашій співпраці подолати всі критичні наслідки і якнайміцніше вкоренити наші досягнення", - резюмував посол ЄС.

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