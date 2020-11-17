"Слуга народу" Мошенець проти скасування карантину вихідного дня: "Єдина альтернатива - повний локдаун, а це для бізнесу ще гірше"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Я проти скасування карантину вихідного дня, тому що зараз у нас немає альтернатив, єдина альтернатива - повний локдаун, а це для представників бізнесу буде гірше. Тому я підтримую ініціативу про те, що три пари вихідних потрібно поберегти", - сказала парламентарій.
За словами Мошенець, аналіз показав, що люди дійсно менше стали збиратися в громадських місцях.
"Перша причина: таким чином ми дійсно зменшуємо кількість заражень, подивіться на офіційну статистику за результатами цих вихідних - на 20-30% зменшилися пересування людей, зменшилося скупчення. Зараз холодно, люди менше гуляють у парках, вони хочуть перебувати в кафе, ресторанах, ТРЦ. І , як фіксують мобільні оператори, там відбувається скупчення, це не сім'я і робота. Відповідно, можливість зараження зростає", - сказала депутат.
Також, за словами Мошенець, обговорювалася допомога підприємцям.
"Друге: якщо ви думаєте, що бізнесу погано, давайте сходимо до лікарів і подивимося, що відбувається в інфекційних лікарнях. Жодне людське життя не можна виміряти грошима. Ми розуміємо і підтримуємо бізнес, сьогодні обговорювалося кілька варіантів, яким чином зробити так, щоб бізнес міг дозаробити те, що втратив за вихідні. Але просто так взяти і скасувати карантин вихідного дня - це популізм", - сказала нардеп.
Третя причина, за словами Мощенець, це можливість розвантаження медичної системи.
"І останній момент дуже важливий: ці три тижні дають можливість розвантажити медичну систему, якщо вона зможе обслужити 11-12 тис. хворих - це більш-менш нормально, якщо ми досягаємо 15 тис. - може статися, що нікому вже буде лікувати людей і ходити в кафе", - сказала Мошенець.
Нагадаємо, раніше в ефірі каналу "Україна 24" про доцільність карантину вихідного дня розповіла нардеп, заступниця голови Фракції "Слуга народу" в раді Євгенія Кравчук.