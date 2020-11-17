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Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу"

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Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу"
Від серпня 2020 року газзбути практично припинили розраховуватись за боргами за природний газ, поставлений їм.

Газопостачальні компанії, що належать облгазам, пов’язаним з Дмитром Фірташем, не купують природний газ у Групи "Нафтогаз", оскільки не готові працювати за передоплатою.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі "Суспільного", передає Цензор.НЕТ

"Ми дійсно газ не продаємо (газзбутам, пов’язаним з Фірташем — ред.). Але не тому, що ми їх "не любимо" чи не хочемо продавати. В нас позиція інша — купуйте, ось ринкова ціна і передоплата. Перерахуєте заздалегідь і беріть перепродавайте", — пояснив Коболєв.

Очільник "Нафтогазу" розповів, що від серпня 2020 року газзбути практично припинили розраховуватись за боргами за природний газ, поставлений їм Нафтогазом раніше в межах дії покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу.

Зазначимо, що ПСО припинили діяти від 1 серпня з відкриттям ринку газу для населення, за ними "Нафтогаз" був зобов'язаний поставити газ, але зобов'язання вчасної його оплати з боку отримувачів не були зафіксовані законодавчо.

З цих причин "Нафтогаз" продає газзбутам газ лише на умовах передоплати. Водночас, Коболєв зазначає, що газзбути, пов’язані з Фірташем, купували газ у приватних трейдерів у серпні-жовтні за ринковими цінами, як і у Нафтогазу.

За даними "Нафтогазу", заборгованість згаданих газзбутів за газ, відпущений в межах ПСО, становить понад 12,8 млрд грн.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    "Глава Нафтогаза рассказал, что от августа 2020 газсбыты практически прекратили рассчитываться по долгам за природный газ, поставленный им Нафтогазом ранее в рамках действия возложенных специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа."

    Фирташ тоже надеется, что преЗедент - борец с олигархами, ему простит все долги, как Бене и Ахмету?


    Источник: https://censor.net/ru/n3231631
  • Саша Горб 24af3de7
    как **..т УКРАИНЦЕВ газ у нас дороже чем в остальных зарплаты ниже чем у остальных есть только один выход гнать коломойского ахмедова пинчука и таких как они только уничтожение других вариантов не бывает они сделают УКРАИНУ страну рабов сказали надеть намордники делаем сказали суббота воскресеье отдых отдыхаем в понедельник в рабство
  • Злий Грицько
    Та не только олигархи. Есть очень много быдла с убеждением аля 90-е. Мне лично рассказывала девушка кторая ходит по частным секторам проверяет газовые счетчики. Говорит понастрояли каменных заборов, к счетчикам не пускают, нах** посылают и все такое. Есть у них подвязки во власти. По этому они себя вольготно чувствуют. У них лозунг такой, что платят только терпилы и лохи Коболєв пояснив, чому газзбути Фірташа зараз не купують газ від "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 1035
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