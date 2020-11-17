Окупанти виставили на аукціон пакет із майже 3,58 млрд акцій "Масандри" з номінальною вартістю рубль за штуку

Підконтрольний Росії уряд Криму продає всі акції "Масандри" на електронному аукціоні "РосЕлТорг" за стартовою ціною в 5,3 млрд рублів. Станом на 17 листопада триває процедура прийому заявок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, пакет із 3 575 899 662 акцій з номінальною вартістю рубль за штуку виставлено на торги. Для участі в них необхідно заплатити 20% від стартової вартості акцій - 1,06 млрд рублів.

Відповідно до зазначеної на "РосЕлТорг" інформації, прийом заявок будуть вести до 8 грудня (він припиниться о 18:00). Дата проведення аукціону - 14 грудня.

Нагадаємо, Російський парламент Криму 27 травня вніс винзавод "Масандра" в "об'єкти, що підлягають приватизації шляхом перетворення на господарське товариство". 14 жовтня "депутати" в Криму проголосували за приватизацію винзаводу "Масандра" до кінця року.

Представництво президента України в АРК звернулося до прокуратури через продаж майна "Масандри".

Після окупації Криму український держконцерн "Масандра" було оголошено власністю Управління справами президента Росії. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн "Національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.

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