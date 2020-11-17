Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін наголошує, що євроатлантичній інтеграції України заважають російська агресія, корупція і особисті корисливі інтереси певної групи осіб.

Про це вона сказала під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дипломат наголосила, що наразі перед Україною стоять як зовнішні, так і внутрішні виклики на шляху євроатлантичної інтеграції.

"З зовнішньої сторони Україна бореться з російською агресією на декількох фронтах: окупація і спроба анексії Криму, Росія веде конфлікт на Донбасі, кібератаки і поширює дезінформацію як з російської території, так і з боку керованих Росією маріонеток, деякі з яких сидять у Верховній Раді навіть сьогодні", - заявила Квін.

Водночас дипломат підкреслила, що не усі виклики України є зовнішніми.

"З внутрішньої сторони – це боротьба з корупцією та особистими корисливими інтересами (олігархів - ред.), яка є не менш важливою і життєвонеобхідною для протидії дезінформації", - сказала Квін.

"Поки Україна не подолає ці виклики, вона не буде спроможною забезпечити інтеграцію", - підкреслила Квін.

Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський отримав від народу мандат на боротьбу з корупцією і щоб змусити уряд працювати краще заради простих людей.

Тимчасова повірена підкреслила, що особисті інтереси певних осіб поєднуються з інтересами Росії і російських маріонеток з метою "поширення антизахідного нарративу, особливо через медіа-холдинги і соціальні мережі".

Вона додала, що ці особи поширюють твердження, що західні партнери України нібито намагаються керувати українськими внутрішніми справами із-за кордону.

"На нашу думку, цей нарратив є дуже неправдивим, оскільки насправді він перевертає реальність з ніг на голову", - сказала Квін.

Також вона нагадала, що допомога й підтримка західних партнерів для України надається відповідно до запиту України.

"Я би сказала, що певні корисливі особисті інтереси намагаються здійснювати зовнішній контроль над Україною. Їхня головна мета – особисте збагачення, здобуте у будь-який можливий спосіб, в тому числі за допомогою хабарництва, примусу і навіть приєднання до зовнішніх сил, які бажають бачити провал євроінтеграції України", - наголосила Квін.