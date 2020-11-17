Разумков: Певною мірою я вже президент

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав себе "певною мірою" вже президентом.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

"По-українськи моя посада називається "голова парламенту", по-німецьки - "президент парламенту. Так що, принаймні певною мірою, я вже президент", - сказав Разумков.

На запитання про свої амбіції в політиці голова ВР відповів так: "Мене кілька разів запитували, чи не мрію я про вищі посади. Але моя робота - не мріяти, а виконувати актуальні завдання. До наступних виборів ще довгий шлях. Перед Україною стоять великі виклики. Тепер нам потрібно зосередитися на вирішенні цих проблем, а не на політичних амбіціях".

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В інтерв'ю Разумков також назвав Ангелу Меркель великим другом України і висловив сподівання, що Німеччина і надалі захищатиме українські інтереси, зокрема в Нормандському форматі.