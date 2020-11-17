Бюджет програми медичних гарантій - 22 млрд, з яких 3,6 млрд - на лікування пацієнтів з COVID-19, - Нацслужби здоров'я

Бюджет програми медичних гарантій Нацслужби здоров'я до кінця року становитиме 22 млрд грн, з яких 3,6 млрд передбачені для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це в коментарі Укрінформу сказав в.о. директора Національної служби здоров’я Андрій Віленський, передає Цензор.НЕТ.

"До кінця року бюджет програми медичних гарантій становитиме 22 млрд грн. Але - це весь бюджет ПМГ, який передбачає оплату не лише за медичну допомогу пацієнтам з COVID. А в тому числі і оплату за діагностування та лікування інсультів, інфарктів, оплату за паліативну медичну допомогу, за лікування онкозахворювань та інші пакети. Це також оплата і первинної, і екстреної медичної допомоги, і програми реімбурсації "Доступні ліки". З наявних 22 млрд грн лише 3,6 млрд грн передбачені для лікування пацієнтів з COVID", - сказав Віленський.

Він додав, що за розрахунками НСЗУ, які базуються на прогнозних даних ВООЗ щодо розгортання пандемії в Україні та Київської школи економіки, лише за стаціонарну допомогу, надану пацієнтам з COVID у стаціонарі в листопаді, НСЗУ має сплатити 3,4 млрд грн.

"Тобто треба негайно вирішити питання щодо виділення додаткових коштів у розмірі 5,6 млрд. Вони необхідні для забезпечення безперебійного укладання договорів та своєчасної оплати наданих медичних послуг для лікування пацієнтів з COVID-19. Саме тому ми звернулись з бюджетним запитом до МОЗ та Мінфіну щодо виділення цих коштів", - розповів Віленський.

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Очільник НСЗУ зазначив, що за останні місяці рівень захворюваності на COVID-19 суттєво зріс. Також зросла кількість лікарень, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою: у травні таких лікарень було 240, зараз їх 437.

"Навантаження на систему зростає, і це потрібно оплачувати. Для прикладу: упродовж жовтня виявили понад 180 тис. нових випадків захворювання, що вдвічі більше, ніж у вересні. Стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у жовтні надавали 2 213 медичних команд. Це майже 44 тисячі медиків. Середнє навантаження на одну медичну команду становило майже 26 пацієнтів. У вересні це навантаження становило трохи більш як 16 пацієнтів на медичну команду", - сказав Віленський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на листопад-грудень НСЗУ має у своєму розпорядженні 22 млрд грн. Раніше Віленський повідомив, що Нацслужбі здоров'я не вистачає 5,6 млрд грн на оплату стаціонарного лікування хворих з COVID-19.

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