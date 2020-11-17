Очільник "Укравтодору" Кубраков повідомив про можливість розірвання договору з азербайджанським підрядником AzVirt

Низка важливих дорожніх проєктів не завершаться 2020 року з вини іноземних підрядників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сьогодні заявив глава "Укравтодору" під час пресконференції "Рік роботи команди Олександра Кубракова".

За його словами, ремонт об'їзної дороги навколо Житомира довелося проводити в аварійному порядку, адже китайський підрядник "Сіногідро" фактично залишив об'єкт.

"У двох інших китайських компаній не вдалося в Україні, в сусідніх країнах - Польщі, Румунії, так само були приклади, де в китайських компаній у цьому регіоні чомусь не виходить. Від самого початку ми проводили зустрічі і залучали до цього посольство. В середині червня їм потрібно було здавати проєкт. Але не було роботи і не було людей. Чому вони не змогли організувати роботу - я не знаю. Зараз це для нас головний біль. Ми в аварійному порядку допрацювали окремі ділянки об'їзної дороги навколо Житомира, щоб спокійно пережити зиму до того, як нова підрядна організація доопрацює цю дорогу", - пояснив Олександр Кубраков.

Не зміг вчасно здати об'єкт і турецький підрядник "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi", який повинен відновлювати ділянку автодороги М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта в Запорізькій області.

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"Що стосується турецької компанії "Özaltin", яка працює в Запорізькій області. Так само, можу підтвердити, мені теж не сподобалися темпи, які були цього року. Компанія ніколи не працювала в Україні. Вони довго завозили техніку, людей своїх, тобто інженерів. У них були з цим проблеми. Сподіваюся, що рік не показовий. Ми подивимося, як це буде наступного року. Нам би хотілося, щоб ми повністю здали трасу М-18 цього року, але я бачу, що ми не здамо", - зазначив глава "Укравтодору".

Загрозлива ситуація склалася і з виконанням проєкту відновлення траси М-01 Київ-Чернігів, який реалізує азербайджанська компанія AzVirt. "Ми кілька розмов мали з підрядником цього року. Ми просили, щоб Броварська окружна була завершена. Спочатку ми просили до кінця літа, потім - до кінця вересня, до кінця жовтня. У цьому випадку, цей проєкт спільний з ЄБРР, тому ми можемо тільки просити. Але в будь-якому випадку я бачу наступний рік, бачу календарний план і розумію, що обсяги, які у них залишилися на наступний рік, дуже суттєві. Якщо вони працюватимуть так, як вони працюють зараз - ситуація буде така ж, як із китайською компанією при обході Житомира", - підсумував Олександр Кубраков.

Нагадаємо, компанія "Сіногідро Корпорейшн Лімітед" (КНР) виконувала реконструкцію автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп, на ділянці км 129 + 600 - км151 + 730 (обхід м.Житомир). Проєкт реалізовувався на кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Станом на початок жовтня 2020 відсоток виконання будівельних робіт підрядником мав становити близько 80%. Але фактичне виконання становить 49,17%. Крім цього, підрядник допустив робочий недолік – руйнування цементобетонного покриття на ділянці, що, за висновками компанії технагляду "IRD Engineering S.R.L.", виникли внаслідок порушення методології проведення будівельних робіт. Технагляд виявив також і інші порушення, що стосуються облаштування асфальтобетонного покриття, зведення штучних споруд. На початку листопада через порушення контрактних зобов'язань і нездатність завершити будівництво в термін "Укравтодор" розірвав контракт із "Сіногідро Корпорейшн Лімітед".

Турецька компанія "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" виконує поточний середній ремонт двох ділянок автодороги державного значення М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта загальною протяжність 55 км у Запорізькій області. Станом на листопад 2020 роботи з регенерації дорожнього конструктиву методом "холодного рейсайклінгу" проведено тільки на третині ділянок.

Компанія "AzVirt" LLC (Азербайджанська Республіка) виконує капітальний ремонт дороги М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі на ділянці Київ - транспортний вузол Кіпті протяжністю 80 км. Контракт на проведення робіт за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку підписано 31 жовтня 2018. Станом на листопад 2020 підрядник не виконав значну частину обсягу передбачених договором робіт.