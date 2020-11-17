Директор "Балістики" Довгий: робота підприємства паралізована поліцейськими з Хмельницького, проти мене оголосили війну

Олександр Довгий, директор компанії "Балістика", який раніше повідомляв про закупівлю Міноборони неякісних бронежилетів, повідомляє, що компанії "Темп-3000" і "Велмет" розв'язали проти нього війну судових позовів, а поліція вилучила ноутбук, документи і колчани вартістю 375 тис. грн.

Про це Довгий повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Проти мене та мого підприємства оголосили війну. Мабуть це пов'язано з викриттям по поставках неякісної продукції в МО, бо всі активні дії фактично почались разом з закінченням досудового слідства по справі "неякісних бронежилетів" та передачи матеріалів в суд, для розгляду по суті", - написав Довгий.

За його словами, проти нього подали кілька позовів компанії "Темп-3000" і "Велмет", які, як і "Балістика", займаються виробництвом тактичного спорядження і засобів захисту.

"Пік відбувся сьогодні, коли з Хмельницького приїхала опергрупа поліції за підтримки КОРД (чияк їх там тепер) для проведення обшуків з вилученням продукції, оргтехніки та документації. В клопотанні слідчого було взагалі вказано, що вони просять вилучити все обладнання та сировину. Тобто цілком очевидно, що на меті стояла повна паралізація роботи підприємства, яке виготовляє спорядження для наших військових", - стверджує Довгий.

У коментарях він додав, що силовики вилучили у нього ноутбук, документацію і 1350 колчанів загальною вартістю 375 тис. грн.

Довгий зазначив, що компанія "Велмет" звинувачує "Балістику" в порушенні патентного законодавства під час виробництва підсумків. Він стверджує, що "Велмет" сама займається плагіатом, скориставшись розробкою Міністерства оборони, і опублікував на доказ своїх слів креслення.

"МО розробило підсумок 23.02.2019року, "Велмет" подав заявку на патент 15.04.2019 року, тобто через 23 дні після публікації документу МО. Тому я вже точно вбачаю це все, як спільну атаку проти мене та мого підприємства компаніями Велмет та Темп 3000", - підсумував Довгий.















